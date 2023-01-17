Заостровская Марфа Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Заостровский Арсений Таврионович
Отец ребёнка: Заостровский Таврион Павлович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Заостровский Иван Таврионович
Отец ребёнка: Заостровский Таврион Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно