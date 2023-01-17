Заостровская Марфа Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заостровская Марфа Лазаревна

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Место рождения

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Заостровский Арсений Таврионович

Отец ребёнка: Заостровский Таврион Павлович

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Заостровский Иван Таврионович

Отец ребёнка: Заостровский Таврион Павлович

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заостровский Таврион Павлович

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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