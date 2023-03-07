Семенов Феклист (Феоктист) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Феклист (Феоктист) Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Семенов Никита Антонов

Мать: Семенова Марья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Семенов Антон Феоктистов

Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Марфа Феоктистова

Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Семенов Ларион Феоктистов

Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Семенов Трифон Феоктистов

Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Анна Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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