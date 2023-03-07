Семенов Феклист (Феоктист) Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Семенов Никита Антонов
Мать: Семенова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Марфа Феоктистова
Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Семенов Ларион Феоктистов
Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Семенов Трифон Феоктистов
Мать ребёнка: Семенова Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Анна Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749