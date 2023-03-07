Семенов Трифон Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Трифон Феоктистов

Семенов Трифон Феоктистов

avatar

Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Семенов Феклист (Феоктист) Никитин

Мать: Семенова Анна Григорьева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Семенов Панфил Трифанов

Мать ребёнка: Семенова Агафья Матвеева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1757

Сын: Семенов Алексей Трифанов

Мать ребёнка: Семенова Агафья Матвеева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Агафья Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close