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Семенов Антон Феоктистов

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Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Семенов Феклист (Феоктист) Никитин

Мать: Семенова Анна Григорьева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Фекла Антонова

Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Федора Антонова

Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Федосья Антонова

Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Настасья Антонова

Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Василиса Антонова

Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья Антонова

Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ирина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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