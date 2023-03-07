Семенов Антон Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Фекла Антонова
Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Федора Антонова
Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Федосья Антонова
Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Настасья Антонова
Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Василиса Антонова
Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья Антонова
Мать ребёнка: Семенова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Ирина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762