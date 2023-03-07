Берестова Васса (Иванова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1797 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берестов Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812