Берестова Васса (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерестова Васса (Иванова)

Берестова Васса (Иванова)

avatar

Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Берестов Никита Иванов

Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Берестов Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1797 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Берестов Семен Иванов

Отец ребёнка: Берестов Иван Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close