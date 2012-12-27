Пустарнаков Николай
Место рождения
Дата рождения25.12.1933
Дата смерти27.12.2012
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1933
Отец: Пустарников (пустарнаков) Тихон
Мать: Пустарнакова Клавдия
Рождение ребёнка
02.07.1958
Рождение ребёнка
02.01.1960
Рождение ребёнка
15.02.1962
Смерть
27.12.2012
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Болезнь