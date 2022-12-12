деревня Стайки, деревня Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Стайки

Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
1091Стайки, д. вл. горн. вед.близь рч. Белоньи.50570413422
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Теребенская волость
285. Стайки и Аннино, село бывшее владельческое и государственное и деревня бывшая государственная, дворов 128, жителей 1019, церковь православная, школа, постоялый двор, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Хвастовичский район
304095Стайкидеревня53°25'35°07'N-36-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Хвастовичский муниципальный район, Сельское поселение деревня Стайки
29646460101д Стайкидеревня
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