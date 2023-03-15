Пустарнакова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустарнаков Михаил
Отец ребёнка: Пустарников (Пустарнаков) Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1933
Сын: Пустарнаков Николай
Отец ребёнка: Пустарников (Пустарнаков) Тихон
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно