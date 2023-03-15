Пустарнакова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустарнакова Клавдия

Пустарнакова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустарнаков Михаил

Отец ребёнка: Пустарников (Пустарнаков) Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1933

Сын: Пустарнаков Николай

Отец ребёнка: Пустарников (Пустарнаков) Тихон

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.