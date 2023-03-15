Пустарников (Пустарнаков) Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Пустарнаков Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустарнаков Михаил
Мать ребёнка: Пустарнакова Клавдия
Рождение ребёнка
25.12.1933
Сын: Пустарнаков Николай
Мать ребёнка: Пустарнакова Клавдия
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1942