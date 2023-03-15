Пустарников (Пустарнаков) Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустарников (Пустарнаков) Тихон

Пустарников (Пустарнаков) Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пустарнаков Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустарнаков Михаил

Мать ребёнка: Пустарнакова Клавдия

Рождение ребёнка
25.12.1933

Сын: Пустарнаков Николай

Мать ребёнка: Пустарнакова Клавдия

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.