Пустарнакова (Ларина) Александра
Место рождения
Дата рождения31.05.1935
Дата смерти25.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1935
Отец: Ларин Алексей
Мать: Ларина Евдокия
Рождение ребёнка
02.07.1958
Рождение ребёнка
02.01.1960
Рождение ребёнка
15.02.1962
Смерть
25.07.2017
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость