Пустарнакова (Ларина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустарнакова (Ларина) Александра

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Место рождения

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

31.05.1935

Дата смерти

25.07.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1935

Отец: Ларин Алексей

Мать: Ларина Евдокия

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустарнаков Николай

Рождение ребёнка
02.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустарнаков Николай

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустарнаков Николай

Смерть
25.07.2017
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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