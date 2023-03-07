Архип Макаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Макар Кирсанов
Мать: Устинья Демидова
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
1769
Жена: Матрона Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Кузьма Архипов
Мать ребёнка: Матрона Дорофеева
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Около 1830