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Архип Макаров

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Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

Вычислено 1732 г.р.

Жена

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Макар Кирсанов

Мать: Устинья Демидова

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
1769

Жена: Матрона Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кузьма Архипов

Мать ребёнка: Матрона Дорофеева

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1830
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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