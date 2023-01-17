Матрона Дорофеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смерти09.10.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1769
Муж: Архип Макаров
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Кузьма Архипов
Отец ребёнка: Архип Макаров
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Смерть
09.10.1798 ст.