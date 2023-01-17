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Матрона Дорофеева

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Место рождения

Холтобино, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

09.10.1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Холтобино, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
1769

Муж: Архип Макаров

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кузьма Архипов

Отец ребёнка: Архип Макаров

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Смерть
09.10.1798 ст.
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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