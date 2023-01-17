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Кузьма Архипов

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Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

21.12.1839 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1898 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Архип Макаров

Мать: Матрона Дорофеева

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Степан Кузьмин

Мать ребёнка: Анастасия Савинова

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Савинова

Смерть
21.12.1839 ст.
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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