Кузьма Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти21.12.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Архип Макаров
Мать: Матрона Дорофеева
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Степан Кузьмин
Мать ребёнка: Анастасия Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Савинова
Смерть
21.12.1839 ст.