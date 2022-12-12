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Анастасия Савинова

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Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1898 г.р.

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МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Савин Васильев

Мать: Марья Митрофанова

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Степан Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Архипов

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Архипов

Смерть
После 1834
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