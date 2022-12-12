Анастасия Савинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Савин Васильев
Мать: Марья Митрофанова
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Степан Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Архипов
Смерть
После 1834