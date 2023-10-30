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Марья Митрофанова

Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

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МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Анастасия Савинова

Отец ребёнка: Савин Васильев

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Васильев

Смерть
Неизвестно
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