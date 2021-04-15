Марья Митрофанова Около 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Митрофанова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1742, Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Супруги
Савин ВасильевОколо 1722 г.р.
Дети
Анастасия СавиноваОколо 1775 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Васильев

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Анастасия Савинова

Отец ребёнка: Савин Васильев

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.