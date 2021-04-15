Марья Митрофанова
женский, родилась Около 1742, Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
Супруги
Савин ВасильевОколо 1722 г.р.
Дети
Анастасия СавиноваОколо 1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Васильев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Анастасия Савинова
Отец ребёнка: Савин Васильев
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно