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Савин Васильев

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Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Около 14.09.1791 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Анастасия Савинова

Мать ребёнка: Марья Митрофанова

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Митрофанова

Смерть
Около 14.09.1791 ст.
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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