Савин Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиОколо 14.09.1791 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Анастасия Савинова
Мать ребёнка: Марья Митрофанова
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Митрофанова
Смерть
Около 14.09.1791 ст.