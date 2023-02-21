Устинья Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Демидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1739 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Архип Макаров

Отец ребёнка: Макар Кирсанов

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Кирсанов

Место жительства
Неизвестно
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1795
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