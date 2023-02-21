Устинья Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Архип Макаров
Отец ребёнка: Макар Кирсанов
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Кирсанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795