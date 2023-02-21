Макар Кирсанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакар Кирсанов

Макар Кирсанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1739

Дата смерти

Около 1792

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1722 г.р.

Жена

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739

Отец: не указан

Мать: Мавра Семенова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Архип Макаров

Мать ребёнка: Устинья Демидова

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Демидова

Смерть
Около 1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close