Макар Кирсанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1739
Дата смертиОколо 1792
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739
Мать: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Архип Макаров
Мать ребёнка: Устинья Демидова
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Название Новопоселенной Орловки в XVIII - нач. XIX в. - Истленьево (Покровское)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Демидова
Смерть
Около 1792