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Бухаров Александр Евлампьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Бухаров Евлампий Лукич

Мать: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Бухаров Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Андреевна

Белая
Рождение ребёнка
1800

Сын: Бухаров Пётр Александрович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Андреевна

Белая
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бухаров Павел Александрович

Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Андреевна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Прасковья Андреевна

Смерть
1813
Белая
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