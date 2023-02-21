Бухаров Александр Евлампьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бухаров Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Андреевна
Белая
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бухаров Пётр Александрович
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Андреевна
Белая
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бухаров Павел Александрович
Мать ребёнка: Бухарова Прасковья Андреевна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1813
Белая