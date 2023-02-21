Бухаров Евлампий Лукич
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1739
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Бухаров Лука Самойлович
Мать: не указана
Преображенское
Рождение ребёнка
1766
Сын: Бухаров Александр Евлампьевич
Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бухаров Андрей Евлампьевич
Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна
Белая
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бухаров Александр Евлампьевич
Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна
Рождение ребёнка
?.09.1775
Сын: Бухаров Кондратий Евлампьевич
Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна
Белая
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мавра Евлампьевна
Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бухаров Мартемьян Евлампьевич
Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1809
Белая