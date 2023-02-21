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Бухаров Евлампий Лукич

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Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1739

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Бухаров Лука Самойлович

Мать: не указана

Преображенское
Рождение ребёнка
1766

Сын: Бухаров Александр Евлампьевич

Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бухаров Андрей Евлампьевич

Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна

Белая
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бухаров Александр Евлампьевич

Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна

Рождение ребёнка
?.09.1775

Сын: Бухаров Кондратий Евлампьевич

Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна

Белая
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мавра Евлампьевна

Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Бухаров Мартемьян Евлампьевич

Мать ребёнка: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарова Лукерья (Гликерья) Федотовна

Смерть
1809
Белая
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