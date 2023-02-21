Бухарова (Караульшикова) Лукерья (Гликерья) Федотовна
Место рожденияБрысино
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Караульшиков Федот
Мать: не указана
Брысино
Рождение ребёнка
1766
Сын: Бухаров Александр Евлампьевич
Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бухаров Андрей Евлампьевич
Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич
Белая
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бухаров Александр Евлампьевич
Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич
Рождение ребёнка
?.09.1775
Сын: Бухаров Кондратий Евлампьевич
Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич
Белая
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мавра Евлампьевна
Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бухаров Мартемьян Евлампьевич
Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно