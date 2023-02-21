Бухарова (Караульшикова) Лукерья (Гликерья) Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Караульшикова) Лукерья (Гликерья) Федотовна

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Место рождения

Брысино

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Караульшиков Федот

Мать: не указана

Брысино
Рождение ребёнка
1766

Сын: Бухаров Александр Евлампьевич

Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бухаров Андрей Евлампьевич

Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич

Белая
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бухаров Александр Евлампьевич

Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич

Рождение ребёнка
?.09.1775

Сын: Бухаров Кондратий Евлампьевич

Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич

Белая
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мавра Евлампьевна

Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Бухаров Мартемьян Евлампьевич

Отец ребёнка: Бухаров Евлампий Лукич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Евлампий Лукич

Смерть
Неизвестно
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