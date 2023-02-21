Бухарова (Абрамова) Прасковья Андреевна
Место рожденияБобровка
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бобровка
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Бухаров Александр Евлампьевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бухаров Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Бухаров Александр Евлампьевич
Белая
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бухаров Пётр Александрович
Отец ребёнка: Бухаров Александр Евлампьевич
Белая
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бухаров Павел Александрович
Отец ребёнка: Бухаров Александр Евлампьевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно