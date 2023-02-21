Бухарова (Абрамова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Абрамова) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Бобровка

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровка
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Бухаров Александр Евлампьевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Бухаров Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Бухаров Александр Евлампьевич

Белая
Рождение ребёнка
1800

Сын: Бухаров Пётр Александрович

Отец ребёнка: Бухаров Александр Евлампьевич

Белая
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бухаров Павел Александрович

Отец ребёнка: Бухаров Александр Евлампьевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Александр Евлампьевич

Смерть
Неизвестно
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