Шмаков Парфен Моисеевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1860
Дата смерти10.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1860
Крещение
07.02.1860
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Гожнинской волости, деревни Яранской крестьянин **** (?) Давидов (?) Тюлькин
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Короваева (Шмакова) Евдокия Парфеновна
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Шмакова) Мариамна Парфеновна
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна
Рождение ребёнка
21.05.1893 ст.
Дочь: (Шмакова) Елена Парфеновна
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: (Шмакова) Ирина Парфеновна
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна
Смерть
10.11.1914
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Причина смерти: От чахотки