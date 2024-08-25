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Шмаков Парфен Моисеевич

Место рождения

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.02.1860

Дата смерти

10.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1860

Отец: Шмаков Моисей Дмитриевич

Мать: Шмакова (Аникина (?)) Фекла

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Крещение
07.02.1860
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Гожнинской волости, деревни Яранской крестьянин **** (?) Давидов (?) Тюлькин
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Шмаков Сергей Парфенович

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Короваева (Шмакова) Евдокия Парфеновна

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Шмаков Павел Парфенович

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Шмакова) Мариамна Парфеновна

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1893 ст.

Дочь: (Шмакова) Елена Парфеновна

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: (Шмакова) Ирина Парфеновна

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.11.1914
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Причина смерти: От чахотки

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