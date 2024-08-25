Шмакова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Шмаков Сергей Парфенович

Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Короваева (Шмакова) Евдокия Парфеновна

Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Шмаков Павел Парфенович

Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Шмакова) Мариамна Парфеновна

Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1893 ст.

Дочь: (Шмакова) Елена Парфеновна

Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: (Шмакова) Ирина Парфеновна

Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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