Шмакова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Короваева (Шмакова) Евдокия Парфеновна
Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Шмакова) Мариамна Парфеновна
Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич
Рождение ребёнка
21.05.1893 ст.
Дочь: (Шмакова) Елена Парфеновна
Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: (Шмакова) Ирина Парфеновна
Отец ребёнка: Шмаков Парфен Моисеевич
Смерть
Неизвестно