Шмакова (Аникина (?)) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Аникина (?)) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1855

Муж: Шмаков Моисей Дмитриевич

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.11.1855

Дочь: (Шмакова) Екатерина

Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Шмаков Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1860

Сын: Шмаков Парфен Моисеевич

Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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