Шмакова (Аникина (?)) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1855
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.11.1855
Дочь: (Шмакова) Екатерина
Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Шмаков Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.02.1860
Отец ребёнка: Шмаков Моисей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно