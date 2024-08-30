Шмаков Моисей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмаков Моисей Дмитриевич

Шмаков Моисей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

31.08.1873

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1830 г.р.
Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Шмаков Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Пелагея

Рождение ребёнка
30.08.1824

Сын: Шмаков Александр

Мать ребёнка: Шмакова Пелагея

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1825

Сын: Шмаков Лаврентий

Мать ребёнка: Шмакова Пелагея

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1826

Сын: Шмаков Даниил

Мать ребёнка: Шмакова Пелагея

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839

Дочь: Тюлькина (Шмакова) Анна

Мать ребёнка: Шмакова Пелагея

Бракосочетание
28.01.1855

Жена: Шмакова (Аникина (?)) Фекла

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.11.1855

Дочь: (Шмакова) Екатерина

Мать ребёнка: Шмакова (Аникина (?)) Фекла

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Шмаков Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Шмакова (Аникина (?)) Фекла

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1860

Сын: Шмаков Парфен Моисеевич

Мать ребёнка: Шмакова (Аникина (?)) Фекла

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
31.08.1873
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.