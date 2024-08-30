Шмаков Моисей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти31.08.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: Шмаков Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмакова Пелагея
Рождение ребёнка
30.08.1824
Сын: Шмаков Александр
Мать ребёнка: Шмакова Пелагея
Рождение ребёнка
08.08.1825
Сын: Шмаков Лаврентий
Мать ребёнка: Шмакова Пелагея
Рождение ребёнка
09.12.1826
Сын: Шмаков Даниил
Мать ребёнка: Шмакова Пелагея
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1839
Дочь: Тюлькина (Шмакова) Анна
Мать ребёнка: Шмакова Пелагея
Бракосочетание
28.01.1855
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.11.1855
Дочь: (Шмакова) Екатерина
Мать ребёнка: Шмакова (Аникина (?)) Фекла
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Шмаков Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Шмакова (Аникина (?)) Фекла
Рождение ребёнка
06.02.1860
Мать ребёнка: Шмакова (Аникина (?)) Фекла
Смерть
31.08.1873
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Причина смерти: Естественная смерть/старость