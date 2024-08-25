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Шмаков Павел Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Шмаков Парфен Моисеевич

Мать: Шмакова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Иван

Мать ребёнка: Шмакова (Вологжанина) Анна

Бракосочетание
25.01.1906

Жена: Шмакова (Вологжанина) Анна

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.08.1910

Сын: Шмаков Пётр

Мать ребёнка: Шмакова (Вологжанина) Анна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1914 ст.

Дочь: (Шмакова) Стефанида Павловна

Мать ребёнка: Шмакова (Вологжанина) Анна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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