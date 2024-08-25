Шмаков Павел Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Шмаков Парфен Моисеевич
Мать: Шмакова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаков Иван
Мать ребёнка: Шмакова (Вологжанина) Анна
Бракосочетание
25.01.1906
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.08.1910
Сын: Шмаков Пётр
Мать ребёнка: Шмакова (Вологжанина) Анна
Рождение ребёнка
08.11.1914 ст.
Дочь: (Шмакова) Стефанида Павловна
Мать ребёнка: Шмакова (Вологжанина) Анна
Смерть
Неизвестно