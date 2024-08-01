Шмаков Пётр
Место рождения
Дата рождения17.08.1910
Дата смерти29.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1910
Крещение
22.08.1910
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: деревни Русских Тимшей Федор Захаров Вологжанин
Рождение ребёнка
20.10.1934
Сын: Шмаков Аркадий
Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Александра
Рождение ребёнка
14.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Александра
Рождение ребёнка
19.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Александра
Военная служба
1943
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Смерть
29.09.1943
Причина смерти: Убит в бою на войне
Похороны
Неизвестно