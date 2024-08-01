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Шмаков Пётр

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Место рождения

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.08.1910

Дата смерти

29.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1910

Отец: Шмаков Павел Парфенович

Мать: Шмакова (Вологжанина) Анна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Крещение
22.08.1910
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: деревни Русских Тимшей Федор Захаров Вологжанин
Рождение ребёнка
20.10.1934

Сын: Шмаков Аркадий

Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Александра

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Александра

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова (Алыпова) Александра

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Военная служба
1943
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Смерть
29.09.1943
Нейдорф, Выше-Тарасовская волость, Екатеринославский уезд
Причина смерти: Убит в бою на войне
Похороны
Неизвестно
Нейдорф, Выше-Тарасовская волость, Екатеринославский уезд

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