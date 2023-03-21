Запись в метрической книге о браке: "Народный суд 1 района г. Ярославля 4 ноября 1918 г. брак между А.И.Ефремовым и О.В. Ефремовой, заключенный Весьегонским Богоявленским Собором расторгнуть. 2. Ольге Васильевне Ефремовой выдать фамилию мужа. 3. Разрешить обоим супругам вступить в новый брак (.... -24 октября 1919 г.)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close