Ефремов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ефремов Иван
Мать: Ефремова Екатерина
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: Ефремова Ольга
Весьегонский Богоявленский собор
Рождение ребёнка
05.09.1884
Дочь: Дёмина Юлия
Мать ребёнка: Ефремова Ольга
Работа или профессия
1884
Купец
Рождение ребёнка
09.07.1886
Дочь: Малышева Надежда
Мать ребёнка: Ефремова Ольга
Рождение ребёнка
17.03.1888
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ефремова Ольга
Рождение ребёнка
04.11.1889
Дочь: Михайловская Нина
Мать ребёнка: Ефремова Ольга
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: Аллекс Ольга
Мать ребёнка: Ефремова Ольга
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Валерия (Валя)
Мать ребёнка: Ефремова Ольга
Рождение ребёнка
13.04.1895
Дочь: Мезьер Елена
Мать ребёнка: Ефремова Ольга
Работа или профессия
1895
Член отделения тюремного комитета (директор). (Адрес-календарь Тверской Губернии, 1895 год)
Работа или профессия
1898
Член отделения тюремного комитета (директор). (Адрес-календарь Тверской Губернии, 1898 год)
Работа или профессия
1899
Член благотворительного общества. (Адрес-календарь Тверской Губернии, 1899 год)
Работа или профессия
1899
Член отделения тюремного комитета (директор). (Адрес-календарь Тверской Губернии, 1899 год)
Развод
04.11.1918
Жена: Ефремова Ольга
Запись в метрической книге о браке: "Народный суд 1 района г. Ярославля 4 ноября 1918 г. брак между А.И.Ефремовым и О.В. Ефремовой, заключенный Весьегонским Богоявленским Собором расторгнуть. 2. Ольге Васильевне Ефремовой выдать фамилию мужа. 3. Разрешить обоим супругам вступить в новый брак (.... -24 октября 1919 г.)
Я сегодня провела титаническую работу по проработке своей родословной. Целый рабочий день изучала архив Тверской области, восстановила ВСЕ до единого метрические записи детей, рожденных моей прапрабаб... Показать все
Смерть
Неизвестно