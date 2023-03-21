Ефремов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ефремов Иван

Мать: Ефремова Екатерина

Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Ефремова Ольга

Весьегонский Богоявленский собор
Рождение ребёнка
05.09.1884

Дочь: Дёмина Юлия

Мать ребёнка: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
1884
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Купец
Рождение ребёнка
09.07.1886

Дочь: Малышева Надежда

Мать ребёнка: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1888

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1889

Дочь: Михайловская Нина

Мать ребёнка: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: Аллекс Ольга

Мать ребёнка: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1893

Дочь: Валерия (Валя)

Мать ребёнка: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1895

Дочь: Мезьер Елена

Мать ребёнка: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
1895
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Член отделения тюремного комитета (директор). (Адрес-календарь Тверской Губернии, 1895 год)
Работа или профессия
1898
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Член отделения тюремного комитета (директор). (Адрес-календарь Тверской Губернии, 1898 год)
Работа или профессия
1899
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Член благотворительного общества. (Адрес-календарь Тверской Губернии, 1899 год)
Работа или профессия
1899
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Член отделения тюремного комитета (директор). (Адрес-календарь Тверской Губернии, 1899 год)
Развод
04.11.1918

Жена: Ефремова Ольга

Запись в метрической книге о браке: "Народный суд 1 района г. Ярославля 4 ноября 1918 г. брак между А.И.Ефремовым и О.В. Ефремовой, заключенный Весьегонским Богоявленским Собором расторгнуть. 2. Ольге Васильевне Ефремовой выдать фамилию мужа. 3. Разрешить обоим супругам вступить в новый брак (.... -24 октября 1919 г.)
Я сегодня провела титаническую работу по проработке своей родословной. Целый рабочий день изучала архив Тверской области, восстановила ВСЕ до единого метрические записи детей, рожденных моей прапрабаб... Показать все
Смерть
Неизвестно
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