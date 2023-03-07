Мезьер (Ефремова) Елена
Место рождения
Дата рождения13.04.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1895
Отец: Ефремов Александр
Мать: Ефремова Ольга
Крещение
15.04.1895
Весьегонский Богоявленский собор
Крёстный отец - брат Александра Ефремова, Николай Иванович. Крёстная мать - дочь Александра Ефремова, Мария Александровна Ефремова
Место жительства
1939
город Москва, ул. Бакунина 4/6 тел. Е 1 18 34. (Справочник «Вся Москва» за 1939 г.)
Информация из интернета. Источник - родословная семьи Мезьер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезьер Орест
Смерть
Неизвестно
г. Москва
Причина смерти: от старости