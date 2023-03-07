город Москва, ул. Бакунина 4/6 тел. Е 1 18 34. (Справочник «Вся Москва» за 1939 г.)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close