Мезьер (Ефремова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезьер (Ефремова) Елена

Мезьер (Ефремова) Елена

avatar

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1895

Отец: Ефремов Александр

Мать: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Крещение
15.04.1895
Весьегонский Богоявленский собор
Крёстный отец - брат Александра Ефремова, Николай Иванович. Крёстная мать - дочь Александра Ефремова, Мария Александровна Ефремова
Место жительства
1939
город Москва, ул. Бакунина 4/6 тел. Е 1 18 34. (Справочник «Вся Москва» за 1939 г.)
Информация из интернета. Источник - родословная семьи Мезьер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезьер Орест

Смерть
Неизвестно
г. Москва
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close