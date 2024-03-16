Ефремова (Попова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1863
Отец: Попов Василий
Бракосочетание
13.02.1883
Муж: Ефремов Александр
Весьегонский Богоявленский собор
Рождение ребёнка
05.09.1884
Дочь: Дёмина Юлия
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Рождение ребёнка
09.07.1886
Дочь: Малышева Надежда
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Рождение ребёнка
17.03.1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Рождение ребёнка
04.11.1889
Дочь: Михайловская Нина
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: Аллекс Ольга
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Валерия (Валя)
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Рождение ребёнка
13.04.1895
Дочь: Мезьер Елена
Отец ребёнка: Ефремов Александр
Работа или профессия
1904
Помощница начальницы. Для сведения - женская прогимназия преобразована в Мариинскую полную гимназию. Источник: Сайт Весьегонской библиотеки | Мариинская женская гимназия
Работа или профессия
1912
Состояла на службе в качестве надзирательницы. Источник: Адрес-календарь Тверской губернии на 1912 | Мариинская женская гимназия
Работа или профессия
1913
Состояла на службе в качестве надзирательницы. Источник: Адрес-календарь Тверской губернии на 1912 | Мариинская женская гимназия
Место жительства
28.12.1914
улица Вологодская, дом Веры Васильевны Поповой
Награда
1915
По Высочайшему повелению пожалована серебрянная медаль на александровской ленте с надписью "За усердие". Информация с сайта Библиотека Весьегонского муниципального округа. Цитата Тверские губернские в... Показать все
Работа или профессия
1916
Состояла на службе в качестве надзирательницы. Источник: Адрес-календарь Тверской губернии на 1916 | Мариинская женская гимназия
Развод
04.11.1918
Муж: Ефремов Александр
Запись в метрической книге о браке: "Народный суд 1 района г. Ярославля 4 ноября 1918 г. брак между А.И.Ефремовым и О.В. Ефремовой, заключенный Весьегонским Богоявленским Собором расторгнуть. 2. Ольге Васильевне Ефремовой выдать фамилию мужа. 3. Разрешить обоим супругам вступить в новый брак (.... -24 октября 1919 г.)
Я сегодня провела титаническую работу по проработке своей родословной. Целый рабочий день изучала архив Тверской области, восстановила ВСЕ до единого метрические записи детей, рожденных моей прапрабаб... Показать все
Смерть
Неизвестно