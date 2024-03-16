Ефремова (Попова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова (Попова) Ольга

Ефремова (Попова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Попов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1883

Муж: Ефремов Александр

Весьегонский Богоявленский собор
Рождение ребёнка
05.09.1884

Дочь: Дёмина Юлия

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1886

Дочь: Малышева Надежда

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1889

Дочь: Михайловская Нина

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: Аллекс Ольга

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1893

Дочь: Валерия (Валя)

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1895

Дочь: Мезьер Елена

Отец ребёнка: Ефремов Александр

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
1904
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Помощница начальницы. Для сведения - женская прогимназия преобразована в Мариинскую полную гимназию. Источник: Сайт Весьегонской библиотеки | Мариинская женская гимназия
Работа или профессия
1912
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Состояла на службе в качестве надзирательницы. Источник: Адрес-календарь Тверской губернии на 1912 | Мариинская женская гимназия
Работа или профессия
1913
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Состояла на службе в качестве надзирательницы. Источник: Адрес-календарь Тверской губернии на 1912 | Мариинская женская гимназия
Место жительства
28.12.1914
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
улица Вологодская, дом Веры Васильевны Поповой
Награда
1915
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
По Высочайшему повелению пожалована серебрянная медаль на александровской ленте с надписью "За усердие". Информация с сайта Библиотека Весьегонского муниципального округа. Цитата Тверские губернские в... Показать все
Работа или профессия
1916
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Состояла на службе в качестве надзирательницы. Источник: Адрес-календарь Тверской губернии на 1916 | Мариинская женская гимназия
Развод
04.11.1918

Муж: Ефремов Александр

Запись в метрической книге о браке: "Народный суд 1 района г. Ярославля 4 ноября 1918 г. брак между А.И.Ефремовым и О.В. Ефремовой, заключенный Весьегонским Богоявленским Собором расторгнуть. 2. Ольге Васильевне Ефремовой выдать фамилию мужа. 3. Разрешить обоим супругам вступить в новый брак (.... -24 октября 1919 г.)
Я сегодня провела титаническую работу по проработке своей родословной. Целый рабочий день изучала архив Тверской области, восстановила ВСЕ до единого метрические записи детей, рожденных моей прапрабаб... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close