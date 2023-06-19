Малышева (Ефремова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева (Ефремова) Надежда

Малышева (Ефремова) Надежда

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1886

Отец: Ефремов Александр

Мать: Ефремова Ольга

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Крещение
11.07.1886
Весьегонский Богоявленский собор
Крёстный отец - нет. Крёстная мать - Весьегонская мещанская дочь (девица) Вера Васильевна Попова
Работа или профессия
1907
Раменское, Перемутская область
Служение учительницей в Раменском училище Перемутской волости. Источник: сайт Весьегонской библиотеки, первоисточник - "Начальные училища Тверской губернии в 1903-1904" (1904 г.), "Начальные училища ... Показать все
Место жительства
15.01.1916
станция Котлас Вологодской Губернии
Из письма от Юлии следует, что в 1913 году уже была дочь Ляля. Муж Надежды, Арсений Иванович Малышев, был капитаном парохода Ковров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляля (подлинное имя неизвестно)

Отец ребёнка: Малышев Арсений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Арсений

Смерть
Неизвестно