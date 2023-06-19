Малышева (Ефремова) Надежда
Место рождения
Дата рождения09.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1886
Отец: Ефремов Александр
Мать: Ефремова Ольга
Крещение
11.07.1886
Весьегонский Богоявленский собор
Крёстный отец - нет. Крёстная мать - Весьегонская мещанская дочь (девица) Вера Васильевна Попова
Работа или профессия
1907
Раменское, Перемутская область
Служение учительницей в Раменском училище Перемутской волости. Источник: сайт Весьегонской библиотеки, первоисточник - "Начальные училища Тверской губернии в 1903-1904" (1904 г.), "Начальные училища ... Показать все
Место жительства
15.01.1916
станция Котлас Вологодской Губернии
Из письма от Юлии следует, что в 1913 году уже была дочь Ляля. Муж Надежды, Арсений Иванович Малышев, был капитаном парохода Ковров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляля (подлинное имя неизвестно)
Отец ребёнка: Малышев Арсений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Арсений
Смерть
Неизвестно