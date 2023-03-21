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Ефремова Екатерина

Место рождения

Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ей было 22 года (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Михаил

Мать: не указана

Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ей было 22 года (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ефремов Александр

Отец ребёнка: Ефремов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ольга

Отец ребёнка: Ефремов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Иван

Смерть
Неизвестно
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