Ефремова Екатерина
Место рожденияПримечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ей было 22 года (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Михаил
Мать: не указана
Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ей было 22 года (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ефремов Александр
Отец ребёнка: Ефремов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Ольга
Отец ребёнка: Ефремов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Иван
Смерть
Неизвестно