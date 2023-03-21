Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ей было 22 года (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)

Место рождения Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ей было 22 года (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)

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