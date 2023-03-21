Участники Место

Рождение 1805 Отец: Ефремов Иван Мать: не указана Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ему было 55 лет (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)

Рождение ребёнка 1842 Дочь: Елисавета Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Информация из Исповедальных ведомостей (Ф160, оп.1-62, д.17979), 1850 год. На момент состтавления описи было 8 лет

Рождение ребёнка 1842 Дочь: Николай Мать ребёнка: Авдотья Ивановна Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ему было 18 лет (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)

Рождение ребёнка 1860 Сын: Ефремов Александр Мать ребёнка: Ефремова Екатерина

Бракосочетание Неизвестно Жена: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка Неизвестно Дочь: Неизвестно Ольга Мать ребёнка: Ефремова Екатерина

Бракосочетание Неизвестно Жена: Ефремова Екатерина