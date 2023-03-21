Ефремов Иван
Место рожденияПримечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ему было 55 лет (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ефремов Иван
Мать: не указана
Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ему было 55 лет (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елисавета
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Информация из Исповедальных ведомостей (Ф160, оп.1-62, д.17979), 1850 год. На момент состтавления описи было 8 лет
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Николай
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ему было 18 лет (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ефремов Александр
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Ольга
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Екатерина
Смерть
Неизвестно