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Ефремов Иван

Место рождения

Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ему было 55 лет (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ефремов Иван

Мать: не указана

Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ему было 55 лет (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елисавета

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Информация из Исповедальных ведомостей (Ф160, оп.1-62, д.17979), 1850 год. На момент состтавления описи было 8 лет
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Николай

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Примечание: Год рождения взят из исповедальной ведомости. На момент составления ведомости в 1860 году, ему было 18 лет (ГАТО Ф-160, опись 1-62, д.17983, образ 9)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ефремов Александр

Мать ребёнка: Ефремова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ольга

Мать ребёнка: Ефремова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Екатерина

Смерть
Неизвестно