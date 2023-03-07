Казакова Ольга Никитична
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Казаков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Казаков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Казаков Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно