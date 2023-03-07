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Казакова Ольга Никитична

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1918

Сын: Казаков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Егорович

Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Казаков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Егорович

Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Казаков Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Егорович

Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Григорий Егорович

Смерть
Неизвестно
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