село Никитское, село Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Никитское

Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Бронницкий уезд
1017Никитское, с. вл.при рч. Песоченке.171471317354
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Бронницкий уезд, Чаплыженская волость
1490. Никитское, село бывшее владельческое, при речке Песоченке, дворов 99, жителей 520, церковь православная, 2 лавки, 3 постоялых двора, ярмарка: 15-го июля и 1-го сент Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Чаплыжинская волость
Село Никитское185Московско-Казанская железная дорога, станция Фаустово. 1880Квартира урядника, казенная винная лавка, земское учичище, земская больница, портновская контора Торгового Дома Мандль, имение Миронова.
Имение Миронова при с. Никитском185станция Фаустово. 18

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Раменский район
42644Никитскоесело55°18'с.ш.38°28'в.д.N-37-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Раменский муниципальный район, Ульянинское сельское поселение
46648488141с Никитскоесело
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