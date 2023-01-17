Никитское
Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1017Никитское, с. вл.при рч. Песоченке.171471317354Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1490. Никитское, село бывшее владельческое, при речке Песоченке, дворов 99, жителей 520, церковь православная, 2 лавки, 3 постоялых двора, ярмарка: 15-го июля и 1-го сент Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Никитское185Московско-Казанская железная дорога, станция Фаустово. 1880Квартира урядника, казенная винная лавка, земское учичище, земская больница, портновская контора Торгового Дома Мандль, имение Миронова.
Имение Миронова при с. Никитском185станция Фаустово. 18—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42644Никитскоесело55°18'с.ш.38°28'в.д.N-37-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46648488141с Никитскоесело