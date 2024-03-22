Казаков Григорий Егорович
Место рождения
Дата рождения1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1918
Сын: Казаков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Казакова Ольга Никитична
Рождение ребёнка
1922
Сын: Казаков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Казакова Ольга Никитична
Рождение ребёнка
1932
Сын: Казаков Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Казакова Ольга Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Ольга Никитична