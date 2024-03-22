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Казаков Григорий Егорович

Место рождения

Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Казаков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Казакова Ольга Никитична

Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Казаков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Казакова Ольга Никитична

Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Казаков Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Казакова Ольга Никитична

Никитское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Ольга Никитична

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