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(Кириленко / Кириченко /) Евдокия Васильевна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

03.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1862

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Крещение
04.03.1862
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400 | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Никита Григорьевич Савчура и Агафья Никитовна Аниси... Показать все
Смерть
Неизвестно