Кириленко / Кириченко / Василий Семионович
Место рождения
Дата рождения26.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
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Рождение
26.04.1841
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1841г.лист № 9,зап.№ 23,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Крещение
26.04.1841
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1841г.лист № 9,зап.№ 23,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2) | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки :Косьма Косьмин Пуриченко и Ивана Сидоренко жена-П... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1862
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Бракосочетание
До 1862
Рождение ребёнка
08.11.1863
Сын: Кириленко / Кириченко / Онисимофор Васильевич
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 25,зап.№ 51,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Рождение ребёнка
04.02.1866
Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 206,зап.№ 15, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Рождение ребёнка
29.11.1867
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 591,зап.№ 45,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Смерть
Неизвестно