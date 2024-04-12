Кириленко / Кириченко / Василий Семионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

26.04.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1841

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1841г.лист № 9,зап.№ 23,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Крещение
26.04.1841
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1841г.лист № 9,зап.№ 23,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2) | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки :Косьма Косьмин Пуриченко и Ивана Сидоренко жена-П... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1862

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Бракосочетание
До 1862

Жена: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
08.11.1863

Сын: Кириленко / Кириченко / Онисимофор Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 25,зап.№ 51,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Рождение ребёнка
04.02.1866

Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 206,зап.№ 15, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Рождение ребёнка
29.11.1867

Сын: Кириленко / Кириченко / Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 591,зап.№ 45,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Смерть
Неизвестно
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