Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
03.03.1862
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1862г.лист № 6,зап.№ 10,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Бракосочетание
До 1862
Рождение ребёнка
08.11.1863
Сын: Кириленко / Кириченко / Онисимофор Васильевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 25,зап.№ 51,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Рождение ребёнка
04.02.1866
Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 206,зап.№ 15, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Рождение ребёнка
29.11.1867
Сын: Кириленко / Кириченко / Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 591,зап.№ 45,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Смерть
Неизвестно