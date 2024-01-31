Шамрай-Шамраев Корней Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамрай Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Шамрай Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шамрай Григорий Корнеевич
Мать ребёнка: Шамрай Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Белоцерковская (Шамраева) Марфа Корнеевна
Мать ребёнка: Шамраева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шамрай Ульяния Корнеевна
Мать ребёнка: Шамраева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
20.09.1921
Дочь: Кузьминых (Шамраева) Татьяна Корнеевна
Мать ребёнка: Шамраева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.1923
Дочь: Шамраева Екатерина Корнеевна
Мать ребёнка: Шамраева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Шамраева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1927
Сын: Шамраев Николай Корнеевич
Мать ребёнка: Шамраева Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно