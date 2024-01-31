Шамрай-Шамраев Корней Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамрай Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамраева Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамраева Гликерия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамрай Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шамрай Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Шамрай Евдокия Кузьминична

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шамрай Григорий Корнеевич

Мать ребёнка: Шамрай Евдокия Кузьминична

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Белоцерковская (Шамраева) Марфа Корнеевна

Мать ребёнка: Шамраева Гликерия Федоровна

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шамрай Ульяния Корнеевна

Мать ребёнка: Шамраева Гликерия Федоровна

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
20.09.1921

Дочь: Кузьминых (Шамраева) Татьяна Корнеевна

Мать ребёнка: Шамраева Прасковья Васильевна

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
05.12.1923

Дочь: Шамраева Екатерина Корнеевна

Мать ребёнка: Шамраева Прасковья Васильевна

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шамраев Петр Корнеевич

Мать ребёнка: Шамраева Прасковья Васильевна

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
15.04.1927

Сын: Шамраев Николай Корнеевич

Мать ребёнка: Шамраева Прасковья Васильевна

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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