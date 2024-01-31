Шамрай Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти02.09.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шамрай Григорий Корнеевич
Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович
Смерть
02.09.1911