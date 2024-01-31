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Шамрай Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

02.09.1911

Пол

Женский

Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шамрай Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шамрай Григорий Корнеевич

Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Смерть
02.09.1911

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