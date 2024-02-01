Шамраева Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1921
Дочь: Кузьминых Татьяна Корнеевна
Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1923
Дочь: Шамраева Екатерина Корнеевна
Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1927
Сын: Шамраев Николай Корнеевич
Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область