Шамраева Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамраева Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1921

Дочь: Кузьминых Татьяна Корнеевна

Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
05.12.1923

Дочь: Шамраева Екатерина Корнеевна

Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шамраев Петр Корнеевич

Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
15.04.1927

Сын: Шамраев Николай Корнеевич

Отец ребёнка: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Смерть
Неизвестно
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
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