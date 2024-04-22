Кузьминых (Шамраева) Татьяна Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Шамраева) Татьяна Корнеевна

Место рождения

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область

Дата рождения

20.09.1921

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1921

Отец: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Мать: Шамраева Прасковья Васильевна

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Василий Григорьевич

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Василий Григорьевич

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Василий Григорьевич

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Смерть
1993
Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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