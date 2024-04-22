Кузьминых (Шамраева) Татьяна Корнеевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1921
Дата смерти1993
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1921
Рождение ребёнка
01.01.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1993
Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым