Шамрай Григорий Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шамраева Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шамраева мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна
Смерть
Неизвестно