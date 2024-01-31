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Шамрай Григорий Корнеевич

Место рождения

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шамрай-Шамраев Корней Иванович

Мать: Шамрай Евдокия Кузьминична

Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
Бракосочетание
1925

Жена: Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шамраева Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шамраева мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна

Смерть
Неизвестно

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