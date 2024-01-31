Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1934 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

PB
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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1925

Муж: Шамрай Григорий Корнеевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шамраева Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Шамрай Григорий Корнеевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шамраева мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шамрай Григорий Корнеевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамрай Григорий Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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