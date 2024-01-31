Шамраевав (Бут) Евдокия Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шамраева Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Шамрай Григорий Корнеевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шамраева мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шамрай Григорий Корнеевич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамрай Григорий Корнеевич
Смерть
Неизвестно