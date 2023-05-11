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Капцов Василий Иванович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капцов Иван Тимофеевич

Мать: Капцова Анна Михайловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Капцов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Капцова Анна Павловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Капцов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Капцова Анна Павловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Капцова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Капцова Анна Павловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Капцова Анна Павловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капцова Анна Павловна

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