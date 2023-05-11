Капцов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капцов Иван Тимофеевич
Мать: Капцова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Капцов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Капцова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Капцова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Капцова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Капцова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Капцова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капцова Анна Павловна