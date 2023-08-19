Капцова (Васина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Васина) Анна Павловна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Васин Павел Иванович

Мать: Васина Прасковья Гавриловна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Капцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Капцов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Капцова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Василий Иванович

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