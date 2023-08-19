Капцова (Васина) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Васин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Капцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Капцова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно