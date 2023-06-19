Капцова (Сладкова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Капцов Иван Иванович
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Капцова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Капцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Капцова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Капцова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич