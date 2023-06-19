Капцова (Сладкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Сладкова) Анна Михайловна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Капцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Капцов Степан Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Капцов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Капцов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Капцова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Капцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Капцов Павел Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Капцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Капцова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Капцова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Капцов Иван Тимофеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд