(Каргина) Екатерина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Каргин Спиридон Петрович
Мать: Марья Кузьмина
Сын: Афанасьев - Никитин Иван Флорович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Дочь: Дорогова Св. О Бр. 16.02.1939 Марфа Флоровна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Дочь: Феодосия Флоровна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Сын: Афанасьев - Никитин Михаил Флорович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Дочь: Матрена Флоровна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Дочь: Дарья Флоровна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Дочь: Пелагея Флоровна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Дочь: Марина Флоровна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович
Дочь: Пелагея Флоровна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович