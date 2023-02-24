(Каргина) Екатерина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каргина) Екатерина Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1869

Отец: Каргин Спиридон Петрович

Мать: Марья Кузьмина

Бракосочетание
09.?.1887

Муж: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1889

Сын: Афанасьев- Никитин (повторное 5.10.36 Г.) Василий Фролович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1891

Сын: Афанасьев - Никитин Иван Флорович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Дорогова Св. О Бр. 16.02.1939 Марфа Флоровна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1895

Дочь: Феодосия Флоровна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Афанасьев - Никитин Михаил Флорович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1902

Дочь: Матрена Флоровна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1904

Дочь: Дарья Флоровна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1906

Дочь: Пелагея Флоровна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1909

Сын: Афанасьев Яков Флорович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Марина Флоровна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Флоровна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Флор Иванович

Смерть
Неизвестно
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